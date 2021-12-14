Пермь, , 09:46 — REGNUM Крематорий на Восточном кладбище в Перми будут достраивать за счет средств городского бюджета. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Перми Алексея Дёмкина.

Крематорий Jambonewspot.com

Мэр отметил, что муниципальной власти удалось убедить краевых чиновников в целесообразности достройки крематория собственными силами. «Объект был правильно законсервирован, поэтому доведение его до финала будет стоить не так дорого — в пределах 100 млн руб. Там осталось провести небольшие отделочные работы и установить технологическое оборудование. Мы уже предусмотрели средства на эти цели на 2022 год», — сказал он.

Планируется, что на достройку уйдет полтора-два года. Согласно документам к проекту бюджета, в 2022 году на строительство крематория выделят 75,1 млн рублей, в 2023 году — еще 365,8 млн рублей.

Ранее власти рассматривали вариант концессионного соглашения для завершения строительства крематория. Попытки строительства объекта предпринимаются около десяти лет.

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