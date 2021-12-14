Крематорий в Перми будут достраивать за счёт бюджета
Пермь, 14 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Крематорий на Восточном кладбище в Перми будут достраивать за счет средств городского бюджета. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Перми Алексея Дёмкина.
Мэр отметил, что муниципальной власти удалось убедить краевых чиновников в целесообразности достройки крематория собственными силами. «Объект был правильно законсервирован, поэтому доведение его до финала будет стоить не так дорого — в пределах 100 млн руб. Там осталось провести небольшие отделочные работы и установить технологическое оборудование. Мы уже предусмотрели средства на эти цели на 2022 год», — сказал он.
Планируется, что на достройку уйдет полтора-два года. Согласно документам к проекту бюджета, в 2022 году на строительство крематория выделят 75,1 млн рублей, в 2023 году — еще 365,8 млн рублей.
Ранее власти рассматривали вариант концессионного соглашения для завершения строительства крематория. Попытки строительства объекта предпринимаются около десяти лет.