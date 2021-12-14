Москва, 14 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Идею о снятии запрета на продажу пива на автозаправочных станциях (АЗС) предлагает вынести на обсуждение Минэнерго РФ. Это следует из проекта доклада указанного ведомства в правительство, который 14 декабря приводят «Известия».

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Пиво

В документе, адресованном Минпромоторгу РФ, указывается, что необходимо вернуться «к рассмотрению законодательной инициативы по снятию запрета на реализацию в дневное время через магазины при АЗС слабоалкогольной продукции».

Также из проекта доклада следует, что такое решение по разрешению продажи спиртного может повысить поддержку маржинальности АЗС в условиях резкого увеличения цены бензина.

При этом указывается, что в Минпромторге не стали давать официальный комментарий по этому вопросу, а в Минэнерго заявили, что ведомство в целом ведет «системную работу по поддержке экономики заправки топливом».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября прокуратура Тувы выступила против принятия готовящегося законопроекта об увеличении времени розничной продажи спиртного.