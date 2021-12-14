Чебоксары, 14 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Чувашии инфляция по итогам 11 месяцев была выше, чем в прошлогоднем периоде. Быстрее всего растут цены на продукты питания. Соответствующие предварительные данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство макарон в местной пекарне, сушка

В ноябре 2021 года по сравнению с декабрём 2020 года в Чувашии индекс потребительских цен (тарифов) на основные группы товаров и услуг составил 107,79% (в ноябре 2020 года к декабрю 2019 года — 104,49%). В том числе за указанный период цены на продовольственные продукты выросли на 8,93%, непродовольственные товары подорожали на 8,8%, стоимость услуг увеличилась на 4,69%.

С начала года подорожали все продукты питания, которые попадают в мониторинг Чувашстата. Более всего выросли цены на мясо и птицу (+20,63%), крупу и бобовые (+20,26%). Также значительно подорожали хлеб и хлебобулочные изделия (+13,5%), макаронные изделия (+13,08%). Минимальный рост цен произошёл на плодоовощную продукцию, включая картофель (+0,68%).

За указанный период из непродовольственных товаров более всего выросли цены на строительные материалы (+26,14%), из услуг — услуги физкультуры и спорта (+10,25%).

Отметим, что в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрём 2020 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил в Чувашии 108,53%, в ноябре 2021 года к уровню октября 2021 года — 101,04%.