Ярославль, 14 декабря 2021, 10:31 — REGNUM В мэрии Ярославля объяснили, откуда на улицах столицы региона взялись лотки с красной икрой. Её продают под маркой неработающих фирм. Об этом на еженедельном общегородском совещании в мэрии заявил начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма Дмитрий Веселов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на несанкционированную торговлю красной икрой на улицах города пожаловался местный житель. Своё обращение он написал на странице врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Однако пока реакции не последовало.
14 декабря вопрос подняла на совещании в мэрии заместитель мэра Ярославля Елена Новик, попросив подробнее рассказать о ситуации.
В завершение разговора Дмитрий Веселов и Елена Новик призвали граждан следить за своим здоровьем и не покупать товар в незаконных торговых точках.
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