Ярославль, 14 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля объяснили, откуда на улицах столицы региона взялись лотки с красной икрой. Её продают под маркой неработающих фирм. Об этом на еженедельном общегородском совещании в мэрии заявил начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма Дмитрий Веселов.

klimkin Красная икра

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на несанкционированную торговлю красной икрой на улицах города пожаловался местный житель. Своё обращение он написал на странице врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Однако пока реакции не последовало.

14 декабря вопрос подняла на совещании в мэрии заместитель мэра Ярославля Елена Новик, попросив подробнее рассказать о ситуации.

«Последнюю неделю проводятся усиленные рейды по икре. У нас появилась информация от управления Роспотребнадзора, что в Московской и Ярославской областях выявлен в обороте фальсифицированная икра лососевая зернистая баночная. Это производство ООО «Жемчужина Камчатки» и ООО «Сахал». Соответственно, по информации управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю и по Сахалинской области указанные изготовители производственную деятельность не осуществляют. Продукция маркируется с использованием несуществующих адресов. Следует полагать, что эта икра является фальсифицированной. Производится недобросовестными предпринимателями и может быть опасной в отношении здоровья человека», — доложил чиновник.

В завершение разговора Дмитрий Веселов и Елена Новик призвали граждан следить за своим здоровьем и не покупать товар в незаконных торговых точках.