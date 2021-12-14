Ростов-на-Дону, 14 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» одобрило проект рекультивации крупнейшей свалки в северо-западной промзоне Ростова-на-Дону. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

«И теперь мы можем претендовать на федеральное финансирование. Уже подготовлена соответствующая заявка в Министерство природных ресурсов России. Предстоит рекультивировать 58 га территории и захоронить почти 8,5 млн. тонн отходов. Стоимость проекта оценивается в 3,1 млрд руб. Рекультивация полигона займет 3 года», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

Мусорный полигон существовал с 1997 года по 2019 год. Однако закрытие свалки не избавило горожан от неприятного запаха: отходы разлагаются и периодически тлеют.

«Нам предстоит приложить максимум усилий, чтобы убрать этот «нарыв» с «тела» донской столицы. Исследования показали, что реальные объемы отходов оказались в четыре раза больше, чем изначально предполагалось. Но зато после рекультивации у нас высвободится огромная территория, которую можно будет превратить в зону отдыха», — уверен Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что проект рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО) в Ростове-на-Дону ранее получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. К реализации дорогостоящего проекта власти ранее рассчитывали приступить в 2022 году.