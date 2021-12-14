Джакарта, 14 декабря, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что сотрудничество между Индонезией и Россией будет включать международную информационную безопасность, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

«Президент Индонезии приветствует подписание меморандума о взаимопонимании по международному сотрудничеству в области информационной безопасности между Индонезией и Россией, который будет осуществлен министром-координатором по политическим, правовым и вопросам безопасности», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

На встрече глава индонезийского государства попросил Россию поддержать председательство в G20. Президент также надеется на поддержку России, когда Индонезия возглавит Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо встретился с cекретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.