Санкт-Петербург, 14 декабря, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Мужчина и женщина получили тяжелые травмы и оказались в больнице после того, как в разных частях центра Петербурга им на головы упали глыбы льда. Прокуратура начала проверку. Об этом 14 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки

Как стало известно ИА REGNUM, около 13:26 мск 13 декабря в дежурную службу поступило сообщение о том, что у дома 73 по набережной реки Мойки без сознания лежит девушка. Как выяснилось, ей на голову с крыши упала сосулька. Пострадавшую в состоянии комы госпитализировали в Мариинскую больницу. Медики установили, что у 33-летней петербурженки открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа. Её состояние оценивается как тяжелое.

«Прокуратурой начата проверка», — отметили в ведомстве.

Добавим, что ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованию безопасности».

Второй несчастный случай с пешеходом произошел вечером того же дня у дома 21/4 по улице 3-я Советская. На голову 60-летнего мужчины упала глыба льда, он смог самостоятельно обратиться за помощью к прохожим, после чего был госпитализирован в больницу.

Как стало известно ИА REGNUM, врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированную рану лобно-теменной области, закрытый компрессионный перелом шейного и грудного отделов позвоночника, шок. Его состояние врачи также оценивают как тяжелое.

По данному факту прокуратурой также проводится проверка, а следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.