Канберра, , 09:50 — REGNUM Празднование Нового года и рождественские вечеринки могут спровоцировать новую волну распространения коронавируса в Австралии, связанную с заразным штаммом «Омикрон», предупреждают эпидемиологи и медицинские власти. Об этом 14 декабря сообщил телеканал Nine News.

Новогодняя вечеринка

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Так, в Новом Южном Уэльсе места приема гостей уже становятся крупными очагами распространения коронавируса. Например, в одном из ночных клубов Ньюкасла за ночь инфекцией заразились 84 человека, несмотря на то, что они пришли клуб и предъявили QR-коды.

В связи с этим австралийцев, имеющих право на их ревакцинацию от COVID-19, настоятельно призывают пройти ее как можно скорее. По оценкам эпидемиологов, самый густонаселённый штата Австралии Новый Южный Уэльс, рискует вернуться к ситуации, когда за сутки будет вновь выявляться 1 000 случаев коронавируса.

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