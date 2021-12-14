Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM В Северной столице минувшей ночью количество выпавших осадков на окраинах города дошло до отметки в 12 сантиметров.

Уборка снега

«Сегодня только в центре выпало семь или восемь сантиметров осадков. На окраине города до 12 сантиметров. Здесь мы на площади видим, как комплексно решается эта проблема. Мы синхронизируем работу с комитетом по благоустройству», — заявил заместитель главы администрации Центрального района Михаил Долгополый, сообщает 14 декабря сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Работы по очистке от снега ведутся в том числе ночью. Так в Центральный район в ночь с 13 на 14 декабря отправились 100 единиц техники. Снег вывозится на самосвалах на снегоплавильные пункты.

Отдельный вклад в уборку дворовых территорий вносят дворники. В среднем в день более 500 дворников расчищают снег перед парадными в домах жителей Петербурга. А 130 кровельщиков обеспечивают безопасность местных жителей, расчищая крыши.

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