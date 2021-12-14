Канберра, , 09:44 — REGNUM По данным федеральной полиции Австралии, за последнее время в стране активизировалась деятельность злоумышленников, которые с помощью популярных онлайн-игр, выманивают у детей обнаженные изображения, чтобы впоследствии разместить их сторонних ресурсах, используемых педофилами. Об этом 14 декабря сообщил телеканал Nine News.

Интернет (сс) Sgt. Gemma Iglesias

Интимные изображения, которые дети и подростки продают в обмен на игровую валюту и другие финансовые бонусы в онлайн-играх, часто загружаются в «развратные» сети педофилов в даркнете, предупредили в Австралийском центр по борьбе с эксплуатацией детей (ACCCE).

«По данным ACCCE, в последние месяцы резко возросло количество сообщений о том, что дети сами производят интимные материалы в финансовых целях», — говорится в статье.

Отмечается, что после того, как ребенок поделился своими интимными фото, в сообществах педофилов он часто будет отмечен как потенциальная жертва, которая снова и снова будет подвергаться преследованиям.