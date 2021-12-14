Испания, 14 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу сыграет с командой Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира. Об этом 14 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Матч состоится 15 декабря в Гранольерсе (Испания). Напомним, сборная России заняла второе место в группе и вышла в четвертьфинал турнира.

Ранее российские гандболистки сыграли вничью со Словенией (26:26), обыграли Черногории (31:25) и проиграли Франции (23:28), а на предварительном этапе победили Камерун (40:18), Польшу (26:23) и Сербию (32:22).