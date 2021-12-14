Москва, , 09:35 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года. Об этом 14 декабря сообщает сайт правительства России.

Норильск Пихтарь Виктор Дмитриевич

В правительстве рассказали, что, несмотря на сроки реализации плана, основные мероприятия планируется выполнить уже в ближайшие годы. Так, в городе появятся 70 современных многоквартирных домов, два детских сада, школа, поликлиника, будет отремонтировано здание для размещения в нём центра соцобслуживания. Планируется снести 0 аварийных домов и реконструировать три жилых здания, имеющих историческую ценность.

До 2024 года планируется предоставить 1860 семьям социальные выплаты на покупку нового жилья в районах с более благоприятными природными и социально-экономическими условиями.

«Речь идёт об инвалидах I и II группы, инвалидах c детства и пенсионерах, желающих переехать из Норильска и соседней Дудинки», — пояснили в правительстве.

Кроме того, планируется благоустройство дворов, общественных территорий, модернизация инженерной инфраструктуры. Будут проведены мероприятия для поддержки малого и среднего бизнеса.

Общий объём средств, которые планируется потратить на реализацию комплексного плана, составляет примерно 120 млрд рублей. Из этой суммы 24 млрд рублей планируется потратить из федерального бюджета, 14,7 млрд рублей — из регионального. Оставшаяся часть суммы, 81,3 млрд рублей, должна поступить из внебюджетных источников.