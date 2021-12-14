Канберра, 14 декабря, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Цены на сыр и масло в Австралии должны вырасти в следующем году, предупреждают аналитики. Виной всему станет погодное явление Ла-Нинья, которые навлекло на большую часть страны ураганы, сильные ливни и наводнения. Об этом 14 декабря сообщил телеканал Nine News.

(сс)Pixel-Sepp Коровы

Сильные дожди, особенно в Виктории и Тасмании, привели к падению производства молока на австралийских молочных фермах.

«И чем дольше становится влажнее, тем медленнее растет трава», — заявил в интервью Nine News директор фирмы Fresh Agenda Стив Спенсер, добавив, что в результате коровы меньше едят и производят меньше молока.

Спенсер отметил, что с ростом цен на молочные продукты австралийцы столкнутся в течение следующих шести-девяти месяцев, когда начнут вступать в силу пересмотренные контракты.