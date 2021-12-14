Челябинск, , 09:33 — REGNUM Бывший министр соцотношений Челябинской области Олег Бехтерев не сумел досрочно освободиться из колонии. Металлургический райсуд Челябинска отказался менять ему наказание на принудительные работы, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

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Отбыть ему осталось три года и один месяц. При рассмотрении ходатайства о замене наказания прокурор указал, что осуждённым допускались нарушения во время нахождения в местах лишения свободы. А из 10 млн рублей, положенных по решению суда, с него удержано лишь 284 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее его осудили за хищение бюджетных денежных средств путём растраты и и за получение взятки в особо крупном размере. Суд назначил ему семь лет колонии строгого режима.