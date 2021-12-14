Канберра, , 09:41 — REGNUM Все больше жителей Австралии в районе восточного побережья вынуждены подавать иски о выплате страховки, поскольку погодное явление в Ла-Нине вызвало ураганы и штормы, разрушившие домовладения. Об этом 14 декабря сообщил телеканал Nine News.

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Всего в стране число исков о выплате страховки превысило средние показатели на 35%. В связи с началом сезона ураганов общее количество страховых случаев с октября увеличилось до 10 000.

Лидером среди остальных штатов по росту числа страховых заявок стал самый густонаселенных штат Австралии Новый Южный Уэльс, где показатель вырос на 46%. Отмечается, что по числу заявок в штате был побит рекорд четырехлетней давности.

Другими пострадавшими регионами являются Квинсленд и Австралийская столичная территория.