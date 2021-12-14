Москва, 14 декабря, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Правительство Москвы расширило программу создания мест приложения труда (МПТ). Застройщики смогут увеличить размер льготы и вовлекать недостроенные объекты в экономический оборот, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

Программа позволяет привлекать бизнес к строительству промышленных, коммерческих и социальных объектов, создавать новые рабочие места за пределами ТТК и МКАД. Компании получают льготы по оплате за изменение вида разрешенного использования участков под строительство жилья.

Программа мест приложения труда работает в Москве с 2020 гожа. Уже заключено 13 соглашений. Благодаря этому будет построено более 780 тыс. кв. метров недвижимости и создано почти 22 тыс. рабочих мест. Застройщики получат от города льготы на 33,3 млрд рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве предоставленные инвесторам льготы помогут создать новые места приложения труда за пределами Третьего транспортного кольца.

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