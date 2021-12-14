Улан-Удэ, , 09:30 — REGNUM Депутаты Народного хурала Бурятии на внеочередной сессии сегодня, 14 февраля, признали целесообразной федеральную инициативу о введении QR-кодов. За проголосовали — 44 депутата, против — 14, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В настоящее время вся отрасль торговли, общественного питания и услуг практически все работают. Сегодня вопрос стоит о том, чтобы если мы вводим нововведения тогда, ограничение снимаем. В законе написано, что за исключением организации, обеспечивающих продуктами питания, товарами первой необходимости, аптечных организаций. Поэтому мы за принятие этого закона», — пояснил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Алексей Оловянников.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев считает, что законопроект поддерживает бизнес.

«Новый закон наоборот дает возможность нашим предпринимателям работать. Общепитам позволило заработать на банкетах, на предновогодних корпоративах. Если мы это с ноябрем сравниваем, тогда все закрывались, примерно тогда была такая же численность заболевших. Два года находимся в этой обстановке.

Все устали. Считаю, что в Бурятии приняты не самые жесткие меры. Этот закон вступит с 1 февраля до 1 июня 2022 года. Сейчас работа с законопроектом для общепитов, я считаю, что это наоборот спасительная мера».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд депутатов высказались против законопроектов об обязательной вакцинации против коронавируса и введении пропускной системы по QR-кодам.

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