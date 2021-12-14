Ставрополь, 14 декабря, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края решают вопрос об оказании помощи представителям бизнеса, терпящим убытки из-за введения QR-кодов. О необходимости рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот заявил губернатор Владимир Владимиров в ходе состоявшегося 13 декабря заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

Участники заседания констатировали снижение посещаемости торговых предприятий и других организаций бизнеса из-за введения QR-кодов. Предложено рассмотреть предложение о льготах по налогам на офисную недвижимость.

«QR-коды пока еще есть не у всех граждан, и сейчас часть предприятий сферы услуг фиксирует временное снижение деловой активности. Для поддержки бизнеса поручил краевым министерствам совместно с налоговыми органами проработать возможности для предоставления льгот при расчете налога на офисную недвижимость за 2021 год», — написал губернатор Ставрополья на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, на Ставрополье введена система предъявления QR-кодов при посещении мест массового пребывания населения, в том числе предприятий торговли и общепита, кинозалов, театров, выставочных залов, спорткомплексов.

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