Петропавловск-Камчатский, 14 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки на Камчатку осмотрели стройку краевой больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства полуострова.

Пресс-служба правительства Камчатского края Строительство больницы на Камчатке

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Действующая Камчатская краевая больница имени А.С. Лукашевского располагается в девяти зданиях, построенных в 1950—1970-х годах. Износ корпусов превышает 70%.

Строительство новой больницы идёт уже много лет. Из федерального бюджета на эти цели финансирование выделялось, но было приостановлено из-за неиспользования средств. Сроки сдачи объекта переносились несколько раз.

По проекту краевая больница рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Площадь комплекса составит более 63 тыс. кв. метров, а общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составит более 40 га. Здания первых двух больничных корпусов должны открыться в 2023 году. Их площадь составит более 33,6 тыс. кв. метров.

На первый этап строительства нового здания для Камчатской краевой больницы будет направлено 6,9 млрд рублей. Правительством РФ утверждено распределение субсидий, предоставляемых из федерального бюджета по объекту, на 2021 год — 2,5 млрд рублей, на 2022 год — 0,5 млрд рублей, на 2023 год — 3,9 млрд рублей.

«Сейчас выделено финансирование на первый этап, он представляет собой законченный объект, но, если мы после окончания первого этапа будем дополнительную стройку начинать, это ухудшит качество медицинской помощи и существенно удлинит срок строительства второго этапа. Поэтому, я считаю, что нам нужно сконцентрироваться и мобилизовать ресурсы, чтобы оба этапа строительства к концу 2024 года реализовать», — сказал губернатор Владимир Солодов.

По указанию президента РФ Владимира Путина для опережающего строительства второго этапа больницы будет выделено 5,6 млрд рублей из федерального бюджета.

«Давалось много обещаний по строительству больницы. Губернатор должен лично контролировать стройку. А для профильного заместителя губернатора дата ввода больницы должна стать подтверждением или отсутствием подтверждения полномочий на дальнейший период», — акцентировал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев во время рабочей поездки на Камчатку 13 декабря посетил стройку нового аэровокзального комплекса и аэродромных объектов в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) и потребовал ускорить работы.