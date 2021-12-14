Волгоград, , 09:42 — REGNUM Четырёх человек привлёк к административной ответственности суд за участие в несогласованном митинге водителей против агрегатора такси «Яндекс» в Волгограде. Двух мужчин арестовали на сутки, сообщили вечером 13 декабря в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд Sledcom.ru

Материалы рассматривал Дзержинский районный суд Волгограда. Нарушителям вменяли организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. Двум мужчинам суд назначил наказание менее минимального размера, предусмотренного санкцией статьи, — мужчины заплатят по 10 тысяч рублей штрафа.

В отношении ещё двух участников вынесено решение об административном аресте на одни сутки с момента задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 100 человек собрались утром 13 декабря на парковке у торгово-развлекательного центра, на своём митинге они высказали несогласия с системой оплаты труда водителей агрегатора такси «Яндекс».

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