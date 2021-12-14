Тайбэй, , 09:40 — REGNUM Согласно докладу вооруженных сил спорного острова, Китай столкнется с серьезными препятствиями в начале полномасштабного вторжения на Тайвань. В министерстве обороны Тайваня считают, что трудности для китайских военных с точки зрения логистики и снабжения неизбежны, о чем представители ведомства написали в своей последней оценке угроз, представленной депутатам тайваньского парламента 13 декабря. Об этом на следующий день сообщил австралийский телеканал Nine News.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Китай не сможет высадить все свои силы на острове одновременно, и ему придется зависеть от «нестандартных» кораблей, которым потребуется использовать портовые сооружения и транспортные самолеты.

«Однако наши вооруженные силы надежно защищают морские и воздушные порты, которые будет непросто занять в ближайшее время. Десантные операции будут сопряжены с чрезвычайно высокими рисками», — говорится в отчете министерства обороны.

В докладе подчеркивается, что после высадки на Тайвань любые китайские силы вторжения необходимо будет перебросить через Тайваньский пролив, водный путь, отделяющий остров от материка.

«У вооруженных сил страны есть преимущество в том, что Тайваньский пролив является естественным препятствием, и они могут осуществлять совместные операции по перехвату, перекрывая снабжение коммунистических вооруженных сил, что серьезно снижает боевую эффективность и выносливость десантных сил», — пишут тайваньские военные.