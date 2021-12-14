Вашингтон, 14 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов твердо намерены не допустить перерастания соперничества с Китаем в конфликт, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, в ноябре глава Белого дома Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон «разделяет чувство глубокой ответственности» за то, чтобы соперничество не переросло в конфликт.

Соединенные Штаты относятся к этой ответственности с предельной серьезностью, подчеркнул Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президент США Джо Байден открыл виртуальный «саммит за демократию» с участием более чем ста стран, но без РФ и Китая.

В МИД РФ назвали жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет.

Читайте также: В МИД прокомментировали решение ЦРУ готовить кадры против России и Китая