Москва, , 09:33 — REGNUM Погодные условия стали причиной задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы. Таковы данные сервиса «Яндекс.Расписание» за 14 декабря.

Аэропорт «Домодедово» Andrey Belenko

В утренние часы в «Домодедово» перенесли время вылета для десяти самолётов, ещё пять рейсов задержали во «Внуково». В «Шереметьево» задержали шесть рейсов, а 15 — отменили.

В Москве 14 декабря до 23:00 действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в столице выпало 20% месячной нормы осадков. Столь мощного снегопада в этот день не было с 1989 года.

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