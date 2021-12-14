Омск, , 09:27 — REGNUM Кирилл Брюхов назначен заместителем мэра Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 декабря в мэрии города.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Брюхов назначен на указанную должность с 14 декабря в связи с отставкой Михаила Губина, занимавшего пост вице-мэра с февраля 2019 года.

Ранее Брюхов являлся первым заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства городской администрации (с февраля 2021 года).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным горадминистрации, Михаил Губин ушёл с должности вице-мэра по собственному желанию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омске уволился заместитель мэра