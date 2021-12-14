Ульяновск, , 09:27 — REGNUM В Ульяновской области после вмешательства прокуратуры коммерческая фирма возместила ущерб за незаконную вырубку более 180 деревьев. Об этом сообщает региональное надзорное ведомства.

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Нарушение было выявлено прокуратурой Вешкаймского района при проверке исполнения закона в сфере лесопользования. В ведомстве отмечают, что по решению суда, вынесенному по иску прокурора, одно из обществ с ограниченной ответственностью было обязано выплатить в бюджет Вешкаймского района более 2,2 млн рублей за незаконную рубку 182 деревьев.

Правоохранители сообщают, что в декабре 2021 года долг перед муниципалитетом был погашен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские власти заявляли, что с начала года ущерб от незаконных рубок леса достиг 30 млн рублей. Нелегальная вырубка выявляется, в том числе, с использованием системы дистанционного мониторинга.

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