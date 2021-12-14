Канберра, 14 декабря, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В недавно опубликованном докладе аналитического центра Австралийский институт стратегической политики говорится, что австралийский флот новых атомных подводных лодок может обойтись налогоплательщикам до 121 миллиарда долларов США. Об этом 14 декабря сообщил телеканал Nine News.

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Напомним, что ранее федеральное правительство Австралии объявило в этом году, что приобретет технологии для постройки восьми атомных подводных лодок, присоединившись к военному альянсу AUKUS с США и Великобританией.

Новое исследование Австралийского института стратегической политики оценивает затраты на реализацию AUKUS в 50 миллиардов долларов США в качестве «абсолютного минимума».

«Это, вероятно, самое крупное и сложное предприятие, в которое пустилась Австралия. Проблемы, затраты и риски будут огромными», — отмечается в докладе.

Авторы исследования, в состав которых входят военные аналитики, пишут, что пройдет не менее 20 лет, прежде чем подводные лодки заступят на дежурство в ВМФ Австралии.