Москва, , 09:26 — REGNUM Изменения в проект постановления правительства России, согласно которым жители страны получат возможность при оформлении кредита самостоятельно выбирать страховую компанию и менять ее без ухудшения условий после проведения сделки внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом 14 декабря сообщают «Известия».

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в ФАС подтвердили изданию данную информацию. Также, помимо самостоятельного выбора страховых компаний, банки обяжут уведомлять клиентов, какие страховые организации подходят для заключения договора о займеи какой рейтинг компании считается минимально допустимым.

Кроме того, заемщикам будут сообщать об изменении процентной ставки по кредиту и ухудшении других условий в случае, если страховая компания не будет соответствовать требованиям банка.

При этом для того, чтобы кредитная организация одобрила компанию, последней потребуется наличие определенного рейтинга в «Эксперте РА», АКРА, НКР или НРА. Также при рефинансировании кредита клиентам не придется покупать новый полис в случае, если рейтинг страховой компании будет достаточно высоким.

Помимо того, согласно проекту изменений в постановление правительства РФ, банки не смогут устанавливать более низкую ставку или любые другие преимущества для заемщика в случае покупке полиса у определенной страховой компании, если те же условия не распространяются на другие соответствующие требованиям по рейтингу организации.

В то же время, в ФАС уточнили, что указанные изменения исключат навязывание банками конкретных страховых компаний для покупки полиса и предоставление неточной информации по возможности заключить договор с другими компаниями.