* запрещённая в России организация

Кабул, , 09:26 — REGNUM Министр иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что они ищут «хороших отношений с остальным миром», подчеркнув, что Соединенным Штатам необходимо изменить свою политику в отношении Афганистана.

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», министр иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки заявил, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хочет установления хороших отношений со всеми странами, а Соединенные Штаты должны понять, что их санкции против Афганистана неэффективны.

Подчеркнув необходимость размораживания активов Афганистана, он добавил, что со временем Вашингтону следует изменить свою политику в отношении Афганистана.

Моттаки сказал, что Соединенные Штаты должны проводить в отношении Афганистана политику, основанную на международном праве, прекратить разногласия и установить нормальные, уважительные отношения с Афганистаном.

Министр иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказал, что после прихода к власти, они добились прогресса в делах СМИ, и что со временем «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получит больше опыта в управлении.

Моттаки продолжил, что девочки учатся в 10 провинциях из 34 в Афганистане вплоть до двенадцатого класса, учебные заведения и частные университеты работают без помех, и все женщины, которые ранее работали в секторе здравоохранения, вернулись на работу.

Она добавила, что это показывает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «в основном привержены правам женщин».

Отвергая сообщения СМИ об арестах и убийствах талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оппозиционеров, министр иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что с момента объявления амнистии никто не пострадал.