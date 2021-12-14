Лондон, , 09:24 — REGNUM Матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед» перенесён из-за случаев заражения коронавирусом у гостей. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба «МЮ».

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Матч должен был пройти 14 декабря в Лондоне. Ранее сообщалось, что несколько футболистов и сотрудников «Манчестер Юнайтед» заразились коронавирусом. Их имена не называются.

В настоящее время «Манчестер Юнайтед» с 27 очками идёт на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Брентфорд» с 20 очками занимает десятую строчку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, случаи заражения коронавирусом были выявлены у футболистов «Астон Виллы».

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