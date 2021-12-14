Тбилиси, 14 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии работает над тем, чтобы создать гражданам республики условия для выезда на заработки за границу. Об этом заявила глава министерства Екатерина Тикарадзе на годовом отчёте Государственного агентства содействия занятости.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Важные эффективные шаги предприняты для циркулярной миграции с целью трудоустройства. По этой программе трудоустроили до 300 человек в Германии, а также выполняется интенсивное трудоустройство наших граждан в Израиле, договоры подписаны ещё с рядом европейских стран», — сказала Тикарадзе.

Она отметила, что государство обеспечивает гражданам возможность найти достойную работу за рубежом и в случае необходимость будет защищать их права. По словам Тикарадзе, в ряде стран заинтересованы в привлечении на работы граждан Грузии.

Стоит отметить, что в Грузии высокий уровень безработицы. В третьем квартале 2021 года он достиг 19,5%.

Напомним также, ранее Тикарадзе объявила об уходе с поста министра. Она будет занимать эту должность до конца года.