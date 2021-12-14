* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:23 — REGNUM Глава политического отдела министерства иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что местным чиновникам не разрешается встречаться с иностранными дипломатами без разрешения протокольного отдела министерства.

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», Закир Джалали, глава политического отдела министерства иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что местным чиновникам не разрешается встречаться с иностранными дипломатами без получения специального разрешения.

Джалали сообщил СМИ, что отныне все встречи между официальными лицами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иностранными дипломатами будут организовываться протокольным отделом МИД.

В последнее время подверглись критике частые встречи некоторых иностранных послов, особенно посла Пакистана в Кабуле Мансура Ахмад Хана, с официальными лицами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Политический активист Адиль Навин сказал, что это решение было принято потому, что посол Пакистана почти каждый день приглашал представителей «Талибана"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) в посольство или сам посещал министерства.