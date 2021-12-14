Якутск, , 09:26 — REGNUM Поправки в закон «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Якутии» приняло Госсобрание республики. Спиртное в сёлах по-прежнему нельзя будет продавать, зато снят запрет на торговлю алкоголем в местах общественного питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе регионального парламента.

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Нормы законодательства изменены в целях исполнения федерального закона, подчеркнул в своём телеграм-канале политолог и журналист Виталий Обедин. Он также отметил, что законопроект оказался для республики резонансным.

«Суть его в том, чтобы снять запрет на продажу алкоголя в так называемых «трезвых селах». Есть противоречие с федеральным законом, который отозвал у регионов право регулировать пролажу алкоголя в общепите. С этого момента установленное ограничение стало незаконным. На это обратила внимание прокуратура республики. Депутаты на пиаре отказались его рассматривать в своё время. Прокуратура обратилась в суд, выиграла. Верховный суд принял решение, которое обязывает парламент исправить ситуацию. Если региональный парламент не подчиняется решению суда, он может быть распущен», — уверен Виталий Обедин.

Тем не менее, против принятия поправок выступили несколько депутатов. Михаил Эверстов («Справедливая Россия — за правду») отметил, что в трезвых селах уже десятки лет не пьют, и там в разы сократилась пьяная преступность, семьи живут спокойно.

«Почему, когда у нас все хорошо, нам нужно отказаться от республиканского закона, и разрешить предпринимателям открывать в трезвых селах «пьяные кафе»?» — недоумевал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии запрещено продавать спиртное в 188 населённых пунктах республики. Там, где продавать алкоголь можно, действуют временные ограничения с 14.00 до 20.00 по местному времени. У запретов есть и обратная сторона медали: общественники, депутаты и предприниматели республики констатируют активную нелегальную торговлю спиртным и распространение контрафактной продукции.