Екатеринбург, , 09:23 — REGNUM Свердловчанка не смогла вывезти за границу складную икону. Металлический складной образ «Богоматери Всех Скорбящих Радость» представляет собой культурную ценность. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

На таможне

Ctu.customs.ru

Сотрудники таможни задержали пассажирку, которая летела на Кипр. Свердловчанка пыталась вывезти туда старинную складную икону, которая является семейной реликвией и досталась ей от матери. Возраст складного образа превышает 50 лет. Стоимость культурной ценности составляет около 2500 рублей.

Начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин отметил, что пассажиры частенько пренебрегают правилами вывоза реликвий за границу. Свердловчанке повезло. Реликвию вернули владелице. Однако даме пришлось выплатить штраф

Сотрудники таможни напоминают, что перед вывозом культурной ценности за границу необходимо получить разрешение Микультуры России и заполнить пассажирскую таможенную декларацию.