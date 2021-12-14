Москва, , 09:21 — REGNUM Температура воздуха в Москве 14 декабря окажется выше многолетней нормы, сообщает центр погоды «Фобос».

Морозы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Синоптики рассказали, что синоптическая ситуация обусловится малоградиентным барическим полем повышенного атмосферного давления. В результате ненастье пойдёт на убыль, а температурный фон окажется теплее климатической нормы.

В столице будет облачно с прояснениями, местами снег. Столбики термометров опустятся до трёх градусов мороза, в Подмосковье — до пяти градусов ниже нуля. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.