Москва, 14 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 14 декабря окажется выше многолетней нормы, сообщает центр погоды «Фобос».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Морозы

Синоптики рассказали, что синоптическая ситуация обусловится малоградиентным барическим полем повышенного атмосферного давления. В результате ненастье пойдёт на убыль, а температурный фон окажется теплее климатической нормы.

В столице будет облачно с прояснениями, местами снег. Столбики термометров опустятся до трёх градусов мороза, в Подмосковье — до пяти градусов ниже нуля. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.