Канберра, , 09:24 — REGNUM Рост числа случаев COVID-19 в Новом Южном Уэльсе, расположенном на юго-востоке Австралии, не повлияет на отмену некоторых антикоронавирусных ограничений, запланированную на 15 декабря. Выступая на пресс-конференции, министр здравоохранения штата Бред Хаззард подтвердил, что меры по инфекционному контролю будут ослаблены в 12:01 по местному времени. Об этом 14 декабря сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия Phil Whitehouse

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Отмена ограничений коснется всех жителей Нового Южного Уэльса в независимости от их статуса вакцинации. Маски больше не потребуются в магазинах. Правило двух человек на квадратный метр в магазинах будет отменено, а QR-коды будут использоваться только в местах с повышенным риском распространения коронавируса.

«По мере развития ситуации мы рассмотрим все варианты», — предупредил министр здравоохранения Хаззард.

Отмечается, что в Новом Южном Уэльсе зарегистрирован значительный всплеск числа случаев COVID-19: за последние 24 часа было выявлено 804 новых носителя коронавируса.