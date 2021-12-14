Саратов, , 09:20 — REGNUM В Саратовской области общее количество заражений коронавирусом составляет по состоянию на 14 декабря 127 459 случаев, за сутки выявили ещё 413 носителей инфекции. Выздоровели всего 111 564 пациента, за сутки побороли заболевание 606 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Permkrai.ru

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Из числа заболевших за прошедший день пневмония диагностирована у 64 пациентов, с признаками ОРВИ — 347 человек, у двоих пациентов бессимптомное течение заболевания.

Наибольшее количество заболевших за прошедший день подтвердили в Саратове — 213 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 143 пациента, до 20 лет — 44 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области проводить новогоднее представление (спектакль) для детей будут без антракта с продолжительностью не более 1,5 часа.

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