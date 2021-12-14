Ростов-на-Дону, 14 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Шесть заводов, расположенные на северо-западе Ростова-на-Дону, уличены во вредных выбросах. Об этом сообщил руководитель межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Калмыкии Алексей Кузьмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Выбросы

Инспекция проведена на основании многочисленных жалоб, поступивших в ведомство. Люди сетуют на неприятный запах. Специалисты взяли более 1,5 тыс. проб в 60 локациях рядом с микрорайоном «Левенцовский».

В выбросах предприятий крупных компаний «Балтика», «Меринос», «Эмпилс» и «Палитра» обнаружены сероводород, бутанол, метанол и пропанол, а-метилстерол, пишет портал 161.ru. Наряду с этим в воздухе превышен уровень этилбензола, угарного газа, оксида азота и диоксида азота.

Материалы проверки переданы в министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.