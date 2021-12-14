Пермь, , 09:18 — REGNUM Индустриальный районный суд Перми вынес приговор в отношении местной жительницы, которая напала на сотрудников полиции в салоне красоты. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

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Установлено, что женщина в салоне красоты употребляла алкоголь, нарушала общественный порядок и материлась. На место по тревожному сигналу прибыли сотрудники полиции. Пьяная пермячка проигнорировала требования стражей порядка и применила насилие в отношении полицейских.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.