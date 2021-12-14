Хабаровск, 14 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Хабаровский край к 2026 году станет спортивной столицей на востоке России — эту цель обозначил губернатор Михаил Дегтярёв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Ряд поручений по реализации этой инициативы уже подписан.

Так, регион намерен ежегодно участвовать и номинироваться на проведение крупнейших всероссийских и международных спортивных мероприятий, включая соревнования самого высокого уровня. Для этого в крае есть необходимая инфраструктура.

«В ближайшие годы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в 17 муниципалитетах будут созданы и реконструированы 28 спортивных объектов. Уже в следующем году мы впервые примем у себя чемпионат России по тяжелой атлетике», — сказал Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах восьми сёл Приамурья в 2022 году отремонтируют спортивные залы. Модернизацию будут проводить в рамках нацпроекта «Образование».