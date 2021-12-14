Грозный, , 09:15 — REGNUM В Чечне получил травмы рук девятилетний мальчик. Причиной стал взрыв петарды. Ребенок доставлен в больницу, по факту несчастного случая организована проверка прокуратуры, сообщили 14 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.

Взрыв петарды

«Организована проверка по сообщению о доставлении в приемное отделение ЦРБ Шелковского района 9-летнего мальчика с множественными травмами обеих рук. По предварительным данным, телесные повреждения получены малолетним в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Ребенок госпитализирован», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося и дана оценка исполнению родителями обязанностей по присмотру за детьми. Кроме того, будет проверено соблюдение законодательства при хранении и реализации пиротехнических изделий.

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