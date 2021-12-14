Вашингтон, , 09:14 — REGNUM В министерстве обороны США не ожидают наказания американских военнослужащих, причастных к авиаудару по Кабулу, в ходе которого погибли 10 мирных жителей, включая семерых детей. Об этом 13 декабря заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Джон Кирби Politico.com

«У меня нет никаких объявлений или решений, о которых я мог бы сообщить, относительно ответственности», — сказал он.

Также пресс-секретарь Пентагона добавил, что генеральный инспектор американских ВВС генерал Сами Саид по итогам проведенной проверки сделал вывод, что нарушения закона при нанесении авиаудара в Кабуле допущено не было и потому «никто (из военнослужащих США — ред.) не проявил преступной халатности».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в Кабуле были нанесены удары беспилотниками США из-за угрозы со стороны ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) по автомобилю, представлявшему, как утверждалось, опасность кабульскому аэропорту. Позднее выяснилось, что ракета попала в жилой дом в районе Хаджа Багра, в результате чего также погибли дети.