Улан-Батор, , 09:12 — REGNUM Переговоры правительства Монголии с инвестором месторождения Оюу толгой завершились успехом страны. В понедельник, 13 декабря, инвесторы проекта Оюу толгой сообщили премьер-министру Лувсаннамсрайну Оюун-Эрдэнэ о том, что они принимают предложения и требования правительства Монголии. Об этом заявил премьер-министр Монголии.

Совет директоров Turquoise Hill Resources, Rio Tinto, принял решение о том, что долг проекта Оюу Толгой в размере 2,3 миллиарда долларов, 34 процента которого принадлежит правительству Монголии, будет списываться. Таким образом, Монголия не будет иметь задолженность в сумме 22 млрд долларов, и приблизится срок получения дивидендов. План финансирования развития подземных горных работ отменяется.

В письме, адресованном правительству Монголии, также указано, что подземный рудник будет введен в эксплуатацию в апреле-мае 2023 года. Инвесторы несут ответственность за текущие и будущие расходы.

Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, переговоры между правительством и руководством компании «Рио Тинто"начались в апреле в Монголии. Монгольские власти пытались увеличить экономическую выгоду от работы компании в стране. В обновленном технико-экономическом обосновании, представленном «Рио Тинто», предполагалось, что правительство Монголии в ближайщем будущем не получит дивиденды и останется должно 22 млрд долларов. При этом компания «Оюу толгой» будет платить подоходный налог только в течение 4 лет. Перечисленные обстоятельства вызывают серьезные сомнения в экономической целесообразности сотрудничества, заявило правительство Монголии.

Правительство страны неоднократно заявляло, что в случае необходимости проект развития подземных горных работ на месторождении Оюу толгой будет остановлен. Месторождение Оюу толгой, находящееся в сомоне Ханбогд аймака Омноговь, было открыто в конце 50-х годов. Доказанные и вероятные запасы на весну 2007 года оценивались в 930 млн тонн руды с содержанием 0,5% меди и 0,36 г золота на тонну.