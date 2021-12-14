Кемерово, , 09:12 — REGNUM Новым директором угольной шахты «Листвяжная» в Кемеровской области вместо Сергея Махракова назначен Андрей Хмелинский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Хмелинского назначили исполняющим обязанности директора шахты в конце ноября. Он сменил Сергея Махракова, руководившего «Листвяжной» с марта 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, отделения Военизированной горноспасательной части МЧС России эвакуировали из «Листвяжной» на поверхность все тела — 51 погибшего (46 шахтеров и пяти горноспасателей).

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