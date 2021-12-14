Улан-Батор, , 09:11 — REGNUM В Монголии по состоянию 13 декабря выявили 94 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 157 новых носителях коронавируса.

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Если в сентябре средний показатель за неделю составлял 2948 случаев, то с октября суточный прирост постоянно снизился, а с декабря начал стремительно снижаться. По состоянию 1 декабря по всей стране выявили 554 новых случаев заражения коронавирусом, а через 10 дней этот показатель уменьшился почти в два раза — за сутки выявили 284 носителей SARS-CoV-2.

Как отмечают эксперты, стремительное снижение связано с ревакцинацией. По данным исследований, проведенных монгольскими учеными, вакцинация бустерной дозой показала эффективность защиты от варианта «дельта». Если более 30% населения получит третью дозу вакцины количество новых случаев COVID-19 можно снизить, заявили ученые в октябре. По состоянию 13 декабря, 24,7% населения получили бустерную дозу, а уже 2,1 млн человека или 66,3% населения страны полностью вакцинированы.

В Монголии с 25 августа началась дополнительная вакцинация, власти планируют теперь увеличить показатель охвата бустерной дозой до 50%.