Москва, , 09:10 — REGNUM В Москве с начала 2021 года в центре «Моя работа» прошли обучение 13,8 тыс. человек. Оформили статус самозанятого и открыли своё дело более 8 тыс. человек, сообщается на портале мэра столицы.

Работа кофейни Дарья Драй © ИА REGNUM

Чаще всего самозанятые выбирают для профессиональной деятельности сферу услуг — косметологи, парикмахеры, ландшафтные дизайнеры (более 5 тыс.). На втором месте — оптовая, розничная и интернет-торговля одеждой, обувью и мебелью (более 800 человек), на третьем — транспорт и логистика (более 330 человек).

Больше всего зарегистрировавшихся в качестве самозанятых среди молодежи — около 48% от общего числа. Далее идут москвичи в возрасте от 36 до 50 лет — 41% и представители старшего поколения — 11%.

ИА REGNUM ранее сообщало, четверть всех самозанятых в России приходится на Москву.

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