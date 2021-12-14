Курган, , 09:07 — REGNUM В Курганской области с 15 декабря разрешено проведение мероприятий для детей в театрах, кинотеатрах, концертных залах, библиотеках, музеях, учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Концерт © Пресс-служба конкурса «Цифровой прорыв»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Условием проведения детских мероприятий является наполняемость залов с максимальным числом зрителей не более 50% от вместимости.

Культурные мероприятия для взрослых разрешены в регионе с полной наполняемостью зрительного зала при предъявлении гражданами старше 18 лет паспорта, а также QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации; или справки о перенесённом COVID-19 не позднее шестимесячного срока; или справки о вакцинации; или результат отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов назад. Аналогичные требования касаются спортивных мероприятий, которые проводить разрешено с заполняемостью зала или трибун на 75%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области разрешены с 15 декабря новогодние мероприятия с рядом условий для их проведения, а также ночная работа кафе и ресторанов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области разрешили новогодние мероприятия