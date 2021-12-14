Пермь, , 09:07 — REGNUM В Перми суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с поставкой медицинских защитных масок на 8,7 млн рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Маски ИА REGNUM

По версии следствия, местный предприниматель в 2020 году заключил с частной компанией контракт на поставку 1,4 млн штук трехслойных медицинских масок. Полученные в рамках договора деньги (8,7 млн рублей) мужчина присвоил, а договорные обязательства не исполнил.

Суд назначил пермяку четыре года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина оштрафован на 400 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.